Словакия разрешила США использовать свои военные аэропорты

На их модернизацию Братислава получит более 100 миллионов долларов

В пятницу, 4 февраля, министр обороны Словакии Ярослав Най и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали межправительственное соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее выделение более 100 миллионов долларов на модернизацию двух военных аэропортов по соседству с Украиной.

Об этом сообщает чешское издание iDnes.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, находящийся в составе правительственной делегации в США, назвал естественным шагом усиление оборонного сотрудничества "с главным гарантом нашей безопасности, особенно в условиях роста неопределенности и геополитической напряженности".

"Кроме того, следует иметь в виду, что мы делаем это как последняя страна на восточной границе ЕС и НАТО", – сказал Корчок.

Соглашение позволит армии США использовать инфраструктуру двух военных аэропортов в Словакии или другие согласованные объекты и помещения. Соглашение должен одобрить словацкий парламент, а затем ратифицировать президент страны Зузана Чапутова.

Напомним, в состав дополнительных войск армии США в Европе в Польшу прибыли военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии.

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