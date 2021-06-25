Торнадо в Чехии и саммит стран Европейского союза: пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать
- Как минимум один человек погиб в результате сильного торнадо на юго-востоке Чехии. Читать дальше ->
- Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе обсудили и отклонили инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Читать дальше ->
- Европейский совет поручил Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать варианты санкций в случае действий России, Евросоюз считать враждебными. Читать дальше ->
- Окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender у берегов оккупированного Крыма было принято премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства. Читать дальше ->
- В Израиле с начала следующей недели жители снова должны будут носить маски в помещениях из-за роста числа заражений штаммом коронавируса "Дельта". Читать дальше ->