Пока Москва не получала запрос от Берлина.

В Кремле отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца на поговорить с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным.

Заявление немецкого политика прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут российские средства массовой пропаганды.

"У Путина пока нет в планах телефонного разговора с Шольцем", — подчеркнул спикер президента-диктатора РФ.

Пескова также спросили, есть ли запрос на разговор с Московией от Берлина. Он ответил: "Нет. Пока – нет".

К слову, ранее Шольц выразил мнение о том, что намерен поддерживать контакты с президентом России. К слову, политики в последний раз разговаривали по телефону в декабре 2022-го.

Заявление Шольца

На съезде Немецкой протестантской церкви в Нюрнберге канцлер Олаф Шольц заявил, что намерен уже в ближайшее время пообщаться с российским диктатором.

По словам Шольца, ранее он уже говорил с главой Кремля Путиным. Впрочем, "планирует сделать это снова в ближайшее время".

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