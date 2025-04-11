Спецпосланник президента США Стив Уиткофф / © Associated Press

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Прибывший в Россию спецпосланник президента США Стив Уиткофф должно встретиться с президентом страны Владимиром Путиным и обсудить «украинское урегулирование».

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«Путин и Уиткофф обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию РФ Трампу… Встреча с Уиткоффом будет продолжаться столько, сколько потребуется президенту Путину. От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США», — сообщил Песков.

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Дмитрий Песков добавил, что во время разговора президента РФ со Стивом Уиткоффом может обсуждаться встреча Путина и Трампа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с каждым днем у американцев доверия к россиянам будет меньше по объективным причинам.