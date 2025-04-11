У Кремлі повідомили, про що говоритимуть Путін з Віткоффом

Спецпосланець президента США Стів Віткофф / © Associated Press

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Спецпосланець президента США Стів Віткофф, який прибув до Росії, має зустрітися з президентом країни Володимиром Путіним і обговорити «українське врегулювання».

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

«Путін та Віткофф обговорять українське врегулювання, це хороша можливість передати позицію РФ Трампу… Зустріч з Віткоффом триватиме стільки, скільки буде потрібно президенту Путіну. Від зустрічі Путіна та Віткоффа не варто чекати на прориви, це продовження дипломатичної роботи РФ і США», — повідомив Пєсков.

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Дмитро Пєсков додав, що під час розмови президента РФ зі Стівом Віткоффом може обговорюватися зустріч Путіна та Трампа.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з кожним днем у американців довіри до росіян буде менше з об’єктивних причин.