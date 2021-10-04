В МИД перечислили вопросы, которые необходимо обсудить в "нормандском формате"

Сейчас переговоры в "нормандском формате" ведутся на уровне советников лидеров стран.

В рамках переговоров в "нормандском формате", который хотят провести еще с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, следует вынести на обсуждение вопрос российского газопровода "Северный поток-2", военную безопасность Украины и ситуацию на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас переговоры в "нормандском формате" ведутся исключительно на уровне советников лидеров. Тема газа на них не обсуждалась, но, по словам Кулебы, она непосредственно давит снаружи участников переговоров.

"Украина считает, что "Северный поток-2" и военная безопасность Украины, ситуация на Востоке Украины — это непосредственно связаны вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение", — пояснил глава МИД.

Кулеба уточнил, что в "нормандском формате" работа на уровне советников ведется над попыткой организовать саммит, который Ангела Меркель хочет провести и готова проводить еще в статусе канцлера Германии.

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"В Нью-Йорке, во время Генеральной Ассамблеи ООН мои немецкий и французский коллеги Гайко Маас и Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Я сразу дал согласие. Но Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ, — ред.), как всегда, не нашел времени и возможности. Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом", — подытожил министр иностранных дел Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что газовый кризис, который наблюдается в последнее время в Европе, было создано в ручном режиме. По его мнению, в Европе все еще рассчитывают, что договорятся с Россией по решению этой ситуации.

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