В ОП рассказали об ожиданиях от мирного саммита на Мальте

На Мальте 28-29 октября пройдет встреча по "Формуле мира", в которой примут участие более 50 участников. Для Украины важно, чтобы этот процесс продолжался после Копенгагена и Джидды (где прошли аналогичные саммиты – ред.).

Об этом в интервью Fox News рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Продолжается война в Украине, еще одна война на Ближнем Востоке. В этот момент важно, чтобы страны с разных континентов собрались вместе, сели за стол и поговорили о мире, о справедливом мире. Формула мира президента Зеленского уникальна, потому что речь идет не только о то, как покончить с полномасштабным вторжением России в Украину. Это также о кризисе, с которым мы сталкиваемся из-за этой войны. И под кризисом я имею в виду продовольственную безопасность. Я имею в виду энергию, экологию, гуманитарные вопросы, похищенных и незаконно депортированных украинских детей", — отметил он.

Руководитель ОП также добавил, что важно, чтобы об этих вопросах говорили, и чтобы ответственные страны показали, что могут говорить друг с другом, могут договориться уважать международное право и, что самое важное – как покончить с войной, как покончить с убийствами невинных детей.

Напомним, Китай не будет участвовать в мирном саммите по Украине на Мальте.

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