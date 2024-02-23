В Раде определились с демобилизацией срочников: детали

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал законопроект о демобилизации срочников. В документе предусмотрена отсрочка нового призыва на службу в 12 месяцев.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал демобилизацию срочников с добавлением нормы из моего альтернативного законопроекта об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев", — говорится в заявлении народного избранника.

"Это реально наша победа! Дожимаем справедливость для этих ребят, которые служат уже четвертый год, и их семей!" – добавил Гончаренко.

Напомним, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №11035 о демобилизации срочников. Документ был определен "как безотлагательный".

Демобилизация касается военных-срочников, у которых во время военного положения истек срок службы, но его продлили. В законопроекте не были указаны конкретные сроки службы, после которых срочник может быть демобилизован, поэтому это будет решать президент.

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