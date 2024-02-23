У Раді визначилися з демобілізацією строковиків: деталі

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт про демобілізацію строковиків. У документі передбачена відстрочка від нового призову на службу у 12 місяців.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав демобілізацію строковиків з доданням норми з мого альтернативного законопроекту про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців", – йдеться в заяві народного обранця.

"Це реально наша перемога! Дотискаємо справедливість для цих хлопців, які служать вже четвертий рік та їхніх родин!" – додав Гончаренко.

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект №11035 про демобілізацію строковиків. Документ був визначений "як невідкладний".

Демобілізація стосується військових-строковиків, у яких під час воєнного стану закінчився термін служби, але його подовжили. У законопроєкті не були вказані конкретні терміни служби, після яких строковик може бути демобілізований, тому це вирішуватиме президент.

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