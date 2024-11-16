В Украину с необъявленным визитом прибыл глава МИД Японии

Министр планирует провести переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой, а также, возможно, с президентом Владимиром Зеленским.

Глава Министерства иностранных дел Японии Такеши Ивая прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом информирует издание Kyodo.

В сообщении указывается, что глава МИД Японии прибыл для переговоров с официальными лицами, вероятно, чтобы показать приверженность Токио Киеву в его борьбе с российскими захватчиками, в которой теперь принимают участие войска КНДР.

Издание отмечает, что японский дипломат прибыл в Украину после участия в региональной экономической встрече в Перу. Он стал первым японским министром, посетившим страну после вступления в должность премьер-министра Сигера Ишибы в прошлом месяце.

Министр прибыл в Киев на поезде из Польши и планирует провести переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой, а также, возможно, с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония направит несколько миллиардов долларов в поддержку Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что США, Южная Корея и Япония начали масштабные военные учения на фоне сотрудничества РФ и КНДР.

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