Верит ли Буданов в распад России: что ответил руководитель ГУР

Кирилл Буданов / © ТСН.ua

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Руководитель ГУР Кирилл Буданов выразил свое мнение о гипотетическом распаде Российской Федерации. Он отмечает, что этот сценарий малореалистичен на данный момент.

Об этом глава Главного управления разведки сказал в эфире телемарафона.

«По состоянию на данный момент вариация, при которой РФ будет разделена на несколько частей, малореалистичная. Я говорю о времени здесь и сейчас. Поэтому как минимум преждевременно задумываться о таких вещах», — заявил он.

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Буданов добавил, что события в Иране, когда бомбардировщики с территории США поднимались в воздух и летели через половину мира, отрезвили многие страны, которые могли образовать антизападную коалицию.

Ранее Кирилл Буданов ответил, действительно ли мир хочет проигрыша России в войне.