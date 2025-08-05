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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Верит ли Буданов в распад России: что ответил руководитель ГУР

Буданов заявил, что на сегодняшний день преждевременно задумываться о распаде России.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов / © ТСН.ua

Руководитель ГУР Кирилл Буданов выразил свое мнение о гипотетическом распаде Российской Федерации. Он отмечает, что этот сценарий малореалистичен на данный момент.

Об этом глава Главного управления разведки сказал в эфире телемарафона.

«По состоянию на данный момент вариация, при которой РФ будет разделена на несколько частей, малореалистичная. Я говорю о времени здесь и сейчас. Поэтому как минимум преждевременно задумываться о таких вещах», — заявил он.

Буданов добавил, что события в Иране, когда бомбардировщики с территории США поднимались в воздух и летели через половину мира, отрезвили многие страны, которые могли образовать антизападную коалицию.

Ранее Кирилл Буданов ответил, действительно ли мир хочет проигрыша России в войне.

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