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Верит ли Буданов в распад России: что ответил руководитель ГУР
Буданов заявил, что на сегодняшний день преждевременно задумываться о распаде России.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов выразил свое мнение о гипотетическом распаде Российской Федерации. Он отмечает, что этот сценарий малореалистичен на данный момент.
Об этом глава Главного управления разведки сказал в эфире телемарафона.
«По состоянию на данный момент вариация, при которой РФ будет разделена на несколько частей, малореалистичная. Я говорю о времени здесь и сейчас. Поэтому как минимум преждевременно задумываться о таких вещах», — заявил он.
Буданов добавил, что события в Иране, когда бомбардировщики с территории США поднимались в воздух и летели через половину мира, отрезвили многие страны, которые могли образовать антизападную коалицию.
Ранее Кирилл Буданов ответил, действительно ли мир хочет проигрыша России в войне.