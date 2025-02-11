Зачем Трамп называет Канаду 51-м штатом – The Hill

Президент США Дональд Трамп так часто говорит, что Канада станет 51-м штатом, главным образом для того, чтобы разозлить и вывести из себя политических противников и, возможно, вынудить канадцев пойти на торговые уступки.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на слова американского журналиста и политического обозревателя Билла О'Рейли.

Издание отмечает, что в понедельник, 10 февраля, на телеканале NewsNation О'Рейли заявил, что у Трампа нет конкретного плана поглощения Канады, а армия США не собирается штурмовать Оттаву. При этом канадцы никогда не откажутся от своего здравоохранения, чтобы присоединиться к США, добавил он.

"Он [Трамп – ред.] знает, что CNN и MSNBC сходят с ума, и ему нравится наблюдать, как они танцуют этот танец разочарования", — сказал журналист.

Он отметил, что риторика Трампа в отношении Канады несколько изменилась: если сначала американский президент говорил, что соседняя страна "станет" 51-м штатом, то теперь он заявляет, что Канада "должна быть" им.

"Те, кто живет в реальности, а не в идеологическом, безумном мире, знают, что это всего лишь гипербола", — подчеркнул О'Рейли.

По мнению журналиста, такими издевками Трамп раньше или позже вынудит заключить более выгодные для США торговые соглашения, причем не только Канаду, но и Мексику. Он также напомнил, что Трамп приостановил введение пошлин в отношении Канады и Мексики после того, как эти государства согласились работать над безопасностью границ.

"Трамп получит те сделки, которые он хочет получить", — подытожил О'Рейли.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что у Дональда Трампа нет "никаких планов по вторжению в Канаду". При этом он добавил, что многим канадцам "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".

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