Навіщо Трамп називає Канаду 51-м штатом – The Hill

Відомий американський журналіст Білл О'Рейлі впевнений, що глузування Трампа над Канадою принесуть свої "дивіденди".

Президент США Дональд Трамп так часто каже, що Канада стане 51-м штатом, головним чином для того, щоб роздратувати і вивести з себе політичних супротивників і, можливо, змусити канадців піти на торговельні поступки.

Про це пише The Hill з посиланням на слова американського журналіста та політичного оглядача Білла О'Рейлі.

Видання зазначає, що в понеділок, 10 лютого, на телеканалі NewsNation О'Рейлі заявив, що Трамп не має конкретного плану поглинання Канади, а армія США не збирається штурмувати Оттаву. При цьому канадці ніколи не відмовляться від своєї системи охорони здоров'я, щоби приєднатися до США, додав він.

"Він [Трамп – ред.] знає, що CNN і MSNBC божеволіють, і йому подобається спостерігати, як вони танцюють цей танець розчарування", — сказав журналіст.

Він зазначив, що риторика Трампа щодо Канади дещо змінилася: якщо спочатку американський президент говорив, що сусідня країна "стане" 51-м штатом, то тепер він заявляє, що Канада "має бути" ним.

"Ті, хто живе в реальності, а не в ідеологічному, божевільному світі, знають, що це лише гіпербола", — підкреслив О'Рейлі.

На думку журналіста, такими знущаннями Трамп раніше чи пізніше змусить укласти вигідніші для США торгівельні угоди, причому не лише Канаду, а й Мексику. Він також нагадав, що Трамп призупинив введення мит щодо Канади та Мексики після того, як ці держави погодились працювати над безпекою кордонів.

"Трамп отримає ті угоди, які він хоче отримати", — підсумував О'Рейлі.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Майк Уолтц підтвердив, що Дональд Трамп не має "жодних планів щодо вторгнення в Канаду". При цьому він додав, що багатьом канадцям "не подобається останні 10 років ліберального, прогресивного правління Трюдо".

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