Зеленский должен извиниться после встречи в Овальном кабинете — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио 1 марта 2025 года заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете переросла в то, что Рубио назвал "фиаско", в то же время поставив под сомнение, действительно ли украинский лидер хочет мира в войне страны с Россией.

Об этом пишет CNN.

Рубио призвал Зеленского "извиняться за то, что он превратил это дело в фиаско для него", после того, как его встреча в Белом доме с Трампом и вице-президентом Джей Д. Вэнсом превратилась в ссору.

"Ему не было нужды идти туда и становиться антагонистом", — сказал он.

"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно — а президент заключает соглашения, он заключал соглашения всю свою жизнь — вы не заставите людей сесть за стол. И вы начинаете понимать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что да, но, возможно, нет", — добавил Рубио.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом напомнил, как Россия нарушала условия перемирия, в частности, во время первого президентского срока действующего хозяина Белого дома.

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