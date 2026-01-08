- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 306
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский назначил глав ОВА в 4 областях: список
Владимир Зеленский подписал указы о назначении 4 руководителей областных администраций. Пятого вот-вот должны назначить.
Президент Владимир Зеленский назначил новых председателей Черновицкой, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой ОГА.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 8 января.
«Сегодня уже подготовлены документы о новых руководителях четырех областей. Я подписал эти указы», — отметил Зеленский.
Он пообещал, что в ближайшее время руководителей будут представлены на местах.
«На Тернопольскую область кандидатуру сегодня тоже согласовали. И в целом кадровые решения мы продолжим», — добавил президент.
Винницкую ОВА возглавит Наталья Заболотная.
Днепропетровскую ОВА — Александр Ганжа.
Ганжа работал в структуре МВД. 13 января 2023 был назначен начальником Главного управления Нацполиции в Ровенской области. В октябре 2023 возглавил Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области.
Полтавскую ОВА — Виталий Дьяковнич.
Черновицкую ОВА — Руслан Осипенко.
По информации «Суспильного», до этого Осипенко более четырех лет возглавлял Нацполицию в Донецкой области.
На сайте ОП появились указы соответствующих назначений.
Кто возглавлял эти 5 областей в статусе и.о — читайте в статье. Заметим, что исполняющих обязанности только в Винницкой области Наталья Заболотная получила должность главы ОВА.