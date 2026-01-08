Зеленский назначил глав ОВА в 4 областях: список

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский назначил новых председателей Черновицкой, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой ОГА.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 8 января.

«Сегодня уже подготовлены документы о новых руководителях четырех областей. Я подписал эти указы», — отметил Зеленский.

Он пообещал, что в ближайшее время руководителей будут представлены на местах.

«На Тернопольскую область кандидатуру сегодня тоже согласовали. И в целом кадровые решения мы продолжим», — добавил президент.

Винницкую ОВА возглавит Наталья Заболотная.

Днепропетровскую ОВА — Александр Ганжа.

Ганжа работал в структуре МВД. 13 января 2023 был назначен начальником Главного управления Нацполиции в Ровенской области. В октябре 2023 возглавил Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области.

Полтавскую ОВА — Виталий Дьяковнич.

Черновицкую ОВА — Руслан Осипенко.

По информации «Суспильного», до этого Осипенко более четырех лет возглавлял Нацполицию в Донецкой области.

На сайте ОП появились указы соответствующих назначений.

Кто возглавлял эти 5 областей в статусе и.о — читайте в статье. Заметим, что исполняющих обязанности только в Винницкой области Наталья Заболотная получила должность главы ОВА.