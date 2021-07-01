Зеленский назвал условие, при котором готов встретиться с Путиным

В Зеленского в июле встречи с Меркель и Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным при условии, что последнего интересует решение ряда кризисных вопросов в двусторонних отношениях обеих стран.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Так, Зеленский напомнил, что 12 июля он лично встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. А в конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом.

"Я готов встретиться и с президентом Путиным — если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается", — высказался Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что в государстве есть очень популярная фраза "ничего об Украине без Украины", и подчеркнул, что именно так и работает государство сейчас.

Напомним, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским заявил, что не видит в этом смысла, поскольку "он (ред. — Зеленский) отдал свою страну под полное внешнее управление США, Германии и Франции".

А в Офисе президента считают, что своим заявлением Путин все же не исключает возможность двусторонних переговоров, что свидетельствует о важности для него таких переговоров.

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