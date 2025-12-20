Зеленский об ограничении размера ВСУ: пойдет ли Украина на уступки

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Владимир Зеленский объяснил, что обсуждаемая численность ВСУ — это «наше предложение от наших военных».

Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

«Ограничения численности сил обороны до 800 тысяч попросту нет. Это не сила обороны, это вооруженные силы Украины. Именно наше предложение от военных — размер армии 800 тысяч», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Зеленский ответил и на вопрос о возможности самостоятельного финансирования армии в случае прекращения огня:

«Нет, не способна. Не хватит финансового ресурса. Потому я веду диалог с лидерами партнеров. Частичное финансирование нашей армии за счет международной помощи — это гарантия безопасности для нас», — отметил президент.

Президент пояснил, что Украине понадобятся годы и стабильное экономическое развитие, чтобы позже обеспечивать армию самостоятельно. Пока же, по его словам, поддержка международных партнеров критическая для сохранения боеспособности и безопасности государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что решение по территориальным вопросам должен принимать украинский народ. По его словам, предложения США по Донбассу, фактически отражающие позицию РФ, не отвечают интересам Украины.