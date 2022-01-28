Зеленский объяснил, почему Украине необходимо вступить в НАТО

Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО — это наши "гарантии безопасности".
Президент украинского государства Владимир Зеленский объяснил смысл вступления Украины в Североатлантический альянс. Он считает, что принятие Украины в Альянс — это "превентивная мера" безопасности наших граждан.
Об этом глава государства сказал 28 января во время пресс-конференции с иностранными СМИ.
По словам Зеленского, вступление Украины в НАТО – это наши "гарантии безопасности". Он отметил, что Альянс – это превентивная мера в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Если мы говорим о вопросах безопасности человека, то здесь мы и поднимаем вопрос о вступлении в НАТО. Конечно, это – гарантии безопасности, желание не о том, что если будет война – нас защитят армии других государств. Нет, мы считаем, что это и есть превентивные меры. НАТО – это превентивная санкция. Если нет – то покажите наши гарантии безопасности", — сказал Зеленский.
Напомним, ранее генеральный секретарь оборонного альянса предупредил президента России Владимира Путина, что Кремль получит больше сил НАТО на своих границах, если продолжит атаку на Украину. В то же время, пока НАТО нет информации, действительно ли Россия готова вторгнуться в Украину. В то же время в Альянсе "готовы к худшему" сценарию развития событий.
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