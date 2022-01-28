"Гадалка предсказала": Фьюри потроллили за срыв объединительного боя против Усика

Ранее "Цыганский король" анонсировал поединок с Диллианом Уайтом.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк решил пошутить над обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее "Цыганский король" записал провокационное видео, где назвал украинца "слабаком", избегающим боя с ним. Однако совсем скоро британский чемпион отказался от идеи подраться с украинцем и объявил о поединке со своим соотечественником Диллианом Уайтом.

"Похоже, гадалка предсказала Тайсону Фьюри плохой сценарий в его бою с Александром Усиком", - написал Красюк у себя в сторис Instagram.

instagram.com/alex.krassyuk

Ранее за Усика также вступился его менеджер Эгис Климас, обвинив Фьюри в том, что именно из-за него сорвался бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. В следующем бою Тайсон должен сразиться с Диллианом Уайтом, но обязательный претендент находится в судебном споре с санкционирующим органом из-за разделения гонорара за поединок.

Что касается Усика и Джошуа, то украинец в ночь на 26 сентября победил Энтони единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года.

Впрочем, Джошуа может отказаться от реванша с украинским чемпионом из-за отступных. Эй Джею предлагают 15 млн фунтов, чтобы он отказался от немедленного реванша с Усиком. В то же время, сам Джошуа заявил, что еще не собирается давать согласия на отказ от боя с Усиком.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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