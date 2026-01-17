Зеленский поручил разобраться с домами, до сих пор остающимися без отопления в Киеве

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетическое совещание, в том числе и по ситуации в Киеве.

Об этом он сообщил в Телеграм.

«Поручил отдельно разобраться в Киеве по поводу тех домов, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть отличия в отчетах с городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов. Министерство энергетики все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям. Благодарен Министерству внутренних дел Украины за оперативное развертывание дополнительных пунктов поддержки и расширение работы линии 112», — отметил он.

Реклама

Ранее Зеленский сообщил, что будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно.

В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и громад в таких условиях, а также решение практических вопросов определен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины.

По состоянию на утро 17 января в Киеве до сих пор нет отопления около 50 домов, которые оставались без теплоснабжения после российской атаки более недели назад.