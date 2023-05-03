Зеленский посетит Германию 13 мая — СМИ

Зеленский на следующей неделе отправится в Германию.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетит Берлин с официальным визитом. В городе уже начинаются приготовления к приезду украинского лидера.

Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Известно, что 14 мая Зеленского официально с военными почестями примет канцлер Германии Олаф Шольц, после чего запланирована пресс-конференция и переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Кроме того, Зеленскому планируется вручить премию Карла Великого. Такую престижную международную премию вручают за вклад в объединение Европы. Она присуждается ежегодно с 1950 года немецким городом Аахен людям, внесшим большой вклад в реализацию идеалов, под которыми положена премия Карла Великого.

Напомним, сегодня, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хельсинки – столицу Финляндии – с официальным необъявленным визитом. Он проведет встречу со своим коллегой Саули Нииностио.

Читайте также: