Зеленский встретился со Стармером: о чем общались

В Будапеште президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Главная тема встречи – имплементация Плана победы, который глава государства представил главе правительства Великобритании в прошлом месяце в Лондоне.

"Спасибо, премьер-министр, у нас были частые обсуждения и очень важные решения по усилению Украины. Я благодарю вас и весь народ. Мы очень гордимся такими двусторонними отношениями между нашими нациями. Спасибо, что стоите с нами в этот трудный период", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что очень важно поддержать Украину дальнобойным оружием и дать разрешение на ее применение против военных целей на российской территории.

Глава государства также отметил важность поддержки украинской оборонной промышленности, в частности для производства дальнобойных БПЛА и ракет-дронов.

Президент поблагодарил Соединенное Королевство за недавнее решение предоставить Украине кредит в размере 3 млрд дол. на средства доходов от замороженных активов РФ. Эти деньги – часть 50 млрд долл., которые страны G7 обязались передать Украине для усиления оборонных возможностей.

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Напомним, детали мирного плана, указанные в тайных приложениях к документу и реакции РФ рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

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