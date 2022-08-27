"Арсенал" без Зинченко продолжил победную серию в АПЛ

В субботу, 27 августа, в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" принимал "Фулхэм".

Лондонский "Арсенал" в домашнем матче АПЛ одолел "Фулхэм" — 2:1 .

Счет матча был открыт во втором тайме. Гости вышли вперед благодаря голу Александара Митровича. Через несколько минут "Арсеналу" удалось сравнять счет — отличился Мартин Эдегор.

За пять минут до конца основного времени Габриэл вырвал для "канониров" победу.

Украинец Александр Зинченко не участвовал в этом поединке из-за повреждений. Это первый поединок "Арсенала" в АПЛ, в котором не играл Зинченко.

"Арсенал" не потерпел ни одного поражения в новом сезоне АПЛ и 12 очками лидирует в турнирной таблице. "Фулхэм" имеет 5 очков и находится на 11 месте;

В следующем туре команда Зинченко встретится с "Астон Виллой", а "Фулхэм" сыграет с "Брайтоном".

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