- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
"Арсенал" раздавил "Атлетико" в Лиге чемпионов
"Канониры" одержали третью победу подряд в самом престижном еврокубке.
Лондонский "Арсенал" разгромил "Атлетико" в домашнем матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 4:0.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. А вот во второй половине противостояния подопечные Микеля Артеты устроили сопернику разгром, отправив в его ворота четыре мяча.
Дубль оформил Виктор Дьекереш. Еще по одному точному удару нанесли Габриэл Магальяйнс и Габриэл Мартинелли.
Обзор матча "Арсенал" – "Атлетико"
Будет добавлен в скором времени.
Для "канониров" это третья победа в трех турах в самом престижном еврокубке. С 9 очками лондонский клуб занимает третье место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.
"Атлетико" имеет три балла после трех туров и сейчас находится на 18-й позиции.
В четвертом туре Лиги чемпионов "пушкари" на выезде сыграют против чешской "Славии", а подопечные Диего Симеоне примут бельгийский "Юнион". Оба матча состоятся 4 ноября.
Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.