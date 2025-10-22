ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

"Арсенал" раздавил "Атлетико" в Лиге чемпионов

"Канониры" одержали третью победу подряд в самом престижном еврокубке.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал"

"Арсенал" / © Associated Press

Лондонский "Арсенал" разгромил "Атлетико" в домашнем матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 4:0.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. А вот во второй половине противостояния подопечные Микеля Артеты устроили сопернику разгром, отправив в его ворота четыре мяча.

Дубль оформил Виктор Дьекереш. Еще по одному точному удару нанесли Габриэл Магальяйнс и Габриэл Мартинелли.

Обзор матча "Арсенал" – "Атлетико"

Будет добавлен в скором времени.

Для "канониров" это третья победа в трех турах в самом престижном еврокубке. С 9 очками лондонский клуб занимает третье место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.

"Атлетико" имеет три балла после трех туров и сейчас находится на 18-й позиции.

В четвертом туре Лиги чемпионов "пушкари" на выезде сыграют против чешской "Славии", а подопечные Диего Симеоне примут бельгийский "Юнион". Оба матча состоятся 4 ноября.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Дата публикации
Количество просмотров
28
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie