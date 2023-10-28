"Арсенал" с Зинченко разбил аутсайдера АПЛ, клуб Забарного одержал первую победу в сезоне (видео)

Состоялись еще два матча 10-го тура чемпионата Англии с участием украинских футболистов.

В матчах 10-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" Александра Зинченко дома разгромил "Шеффилд Юнайтед" ( 5:0 ), а "Борнмут" еще одного украинца Ильи Забарного на своем поле обыграл "Бернли" ( 2:1 ).

Хет-триком в составе "канониров" отличился Эдди Нкетиа, еще по голу забили Фабиу Виейра (с пенальти) и Такехиро Томиясу.

Зинченко вышел на игру с "Шеффилд Юнайтед" в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Обзор матча

Победа позволила подопечным Микеля Артеты с 24 очками подняться на второе место в АПЛ. "Пушкари" на два балла отстают от лидера "Тоттенхэма" и на три опережают "Манчестер Сити", который имеет матч в запасе. "Шеффилд Юнайтед" с одним набранным очком замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре "Арсенал" 4 ноября на выезде сыграет против "Ньюкасла", а "Шеффилд Юнайтед" в тот же день примет "Вулверхэмптон".

В свою очередь, Забарный отыграл полный поединок за "Борнмут" против "Бернли". На 11-й минуте Чарли Тейлор вывел гостей вперед, но "вишням" удалось оформить камбэк.

Сначала на 22-й минуте Антуан Семенио восстановил паритет во встрече, а затем на 76-й минуте Филипп Биллинг вырвал для команды украинца победу.

Обзор матча

Таким образом, "Борнмут" впервые выиграл в этом сезоне АПЛ. Ранее "вишни" трижды сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

"Борнмут" (6 очков) поднялся из зоны вылета на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Бернли" с 4 баллами находится на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре клуб Забарного 4 ноября на выезде сыграет с "Манчестер Сити", а подопечные Венсана Компани примут "Кристал Пэлас".

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