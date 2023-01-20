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"Барселона" смяла клуб третьего дивизиона на пути в 1/4 финала Кубка Испании (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Барселона" смяла клуб третьего дивизиона на пути в 1/4 финала Кубка Испании (видео)

Фото: Associated Press

Роберт Левандовски отличился дублем.

"Барселона" разгромила третьолиговую "Сеуту" в поединке 1/8 финала Кубка Испании – 0:5.

В первом тайме подопечные Хави только однажды поразили ворота хозяев. На 41-й минуте счет в матче открыл Рафинья.

Однако уже после перерыва "блаугранас" в полной мере доказали свое преимущество в классе, отгрузив оппоненту еще четыре мяча. Дубль в свой актив занес Роберт Левандовски. Еще по одному голу забили Ансу Фати и Франк Кессье.

Обзор матча

Ранее сообщалось, что в четвертьфинал Кубка Испании также вышел мадридский "Реал" – "Королевский клуб" оформил яркий камбэк в игре против "Вильярреала".

Кроме того, в следующий раунд турнира пробились "Атлетико", "Валенсия", "Севилья", "Осасуна", "Реал Сосьедад" и "Атлетик".

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Дата публикации
Просмотры
286
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