"Барселона" смяла клуб третьего дивизиона на пути в 1/4 финала Кубка Испании (видео)

"Барселона" разгромила третьолиговую "Сеуту" в поединке 1/8 финала Кубка Испании – 0:5 .

В первом тайме подопечные Хави только однажды поразили ворота хозяев. На 41-й минуте счет в матче открыл Рафинья.

Однако уже после перерыва "блаугранас" в полной мере доказали свое преимущество в классе, отгрузив оппоненту еще четыре мяча. Дубль в свой актив занес Роберт Левандовски. Еще по одному голу забили Ансу Фати и Франк Кессье.

Обзор матча

Ранее сообщалось, что в четвертьфинал Кубка Испании также вышел мадридский "Реал" – "Королевский клуб" оформил яркий камбэк в игре против "Вильярреала".

Кроме того, в следующий раунд турнира пробились "Атлетико", "Валенсия", "Севилья", "Осасуна", "Реал Сосьедад" и "Атлетик".

Читайте также:

Ла Лига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Испании по футболу

Дубль Криштиану, гол Лео: Роналду и Месси устроили сверхрезультативный спарринг в Саудовской Аравии

Бундеслига онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Германии по футболу