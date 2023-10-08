"Бавария" одержала разгромную победу и поднялась в топ-3 Бундеслиги (видео)

"Бавария" разбила "Фрайбург" в домашнем матче 7-го тура немецкой Бундеслиги – 3:0 .

Хозяева поля открыли счет на 12-й минуте, когда Кингсли Коман забил после передачи Томаса Мюллера.

На 25-й минуте подопечные Томаса Тухеля укрепили свое преимущество – Лерой Сане отметился точным ударом, воспользовавшись ассистом Гарри Кейна.

Перед перерывом действующий чемпион Германии мог делать счет разгромным, но после просмотра видеоповтора (VAR) гол Сане был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме "Рекордмастеру" все же удалось отправить третий мяч в ворота гостей. Окончательный счет поединка на 85-й минуте установил Коман, оформив таким образом дубль. Голевой пас записал в свой актив Конрад Лаймер.

Обзор матча

После этой победы "Бавария" (17 очков) вышла на третье место в Бундеслиге. Мюнхенцы на один балл отстают от "Штутгарта" и на два – от "Байера". Что касается "Фрайбурга", то он с 10 пунктами занимает восьмую позицию.

В следующем туре 21 октября "Бавария" на выезде сыграет против "Майнца", а "Фрайбург" примет "Бохум".

Читайте также:

"Арсенал" с Зинченко вырвал победу над "Манчестер Сити" в центральном матче 8-го тура АПЛ (видео)

"Кривбасс" обыграл "Черноморец" и ушел на международную паузу лидером УПЛ (видео)

"Ливерпуль" выдал голевую перестрелку с командой экс-тренера "Шахтера" в 8-м туре АПЛ (видео)