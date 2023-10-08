"Бавария" одержала разгромную победу и поднялась в топ-3 Бундеслиги (видео)

В турнирной таблице мюнхенцев опережают "Байер" и "Штутгарт".
"Бавария" разбила "Фрайбург" в домашнем матче 7-го тура немецкой Бундеслиги – 3:0.
Хозяева поля открыли счет на 12-й минуте, когда Кингсли Коман забил после передачи Томаса Мюллера.
На 25-й минуте подопечные Томаса Тухеля укрепили свое преимущество – Лерой Сане отметился точным ударом, воспользовавшись ассистом Гарри Кейна.
Перед перерывом действующий чемпион Германии мог делать счет разгромным, но после просмотра видеоповтора (VAR) гол Сане был отменен из-за офсайда.
Во втором тайме "Рекордмастеру" все же удалось отправить третий мяч в ворота гостей. Окончательный счет поединка на 85-й минуте установил Коман, оформив таким образом дубль. Голевой пас записал в свой актив Конрад Лаймер.
Обзор матча
После этой победы "Бавария" (17 очков) вышла на третье место в Бундеслиге. Мюнхенцы на один балл отстают от "Штутгарта" и на два – от "Байера". Что касается "Фрайбурга", то он с 10 пунктами занимает восьмую позицию.
В следующем туре 21 октября "Бавария" на выезде сыграет против "Майнца", а "Фрайбург" примет "Бохум".
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