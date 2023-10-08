"Баварія" здобула розгромну перемогу та піднялася до топ-3 Бундесліги (відео)

"Баварія" розбила "Фрайбург" у домашньому матчі 7-го туру німецької Бундесліги – 3:0 .

Господарі поля відкрили рахунок на 12-й хвилині, коли Кінгслі Коман забив після передачі Томаса Мюллера.

На 25-й хвилині підопічні Томаса Тухеля зміцнили свою перевагу – Лерой Сане відзначився точним ударом, скориставшись асистом Гаррі Кейна.

Перед перервою чинний чемпіон Німеччини міг робити рахунок розгромним, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол Сане було скасовано через офсайд.

У другому таймі "Рекордмайстру" все ж вдалося відправити третій м'яч у ворота гостей. Остаточний рахунок поєдинку на 85-й хвилині встановив Коман, оформивши таким чином дубль. Гольовий пас записав до свого активу Конрад Лаймер.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Баварія" (17 очок) вийшла на третє місце у Бундеслізі. Мюнхенці на один бал відстають від "Штутгарта" та на два – від "Баєра". Що стосується "Фрайбурга", то він з 10 пунктами посідає восьму позицію.

У наступному турі 21 жовтня "Баварія" на виїзді зіграє проти "Майнца", а "Фрайбург" прийме "Бохум".

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