"Бавария" одержала сокрушительную победу и возглавила Бундеслигу, соперник "Шахтера" в ЛЧ одолел "Байер"

В субботу, 29 октября, в рамках двенадцатого тура немецкой Бундеслиги "Бавария" принимала "Майнц", а "РБ Лейпциг" дома встречался с "Байером".

В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" на домашней арене уверенно победила "Майнц" ( 6:2 ), а "РБ Лейпциг" в родных стенах нанес поражение леверкузенскому "Байеру" ( 2:0 ).

Еще в первом тайме подопечные Юлиана Нагельсмана трижды поразили ворота соперника - отличились Серж Гнабри, Джамал Мусиала и Садио Мане. Гости ответили только голом Сильвана Видмера перед свистком на перерыв.

Во второй половине встречи мюнхенский клуб продолжил доминировать на поле и отправил в сетку ворот "Майнца" еще три гола, авторами которых стали Леон Горецка, 17-летний Матис Тель и Максим Чупо-Мотинг. За гостей забил Маркус Ингвартсен, что не особо повлияло на результат поединка.

"Бавария" с 25 очками вышла на первое место в таблице Бундеслиги, сдвинув с вершины берлинский "Унион" (23). "Майнц" с 18 баллами занимает восьмую строчку.

В следующем туре мюнхенцы на выезде сыграют с "Гертой", а "Майнц" будет принимать "Вольфсбург". Матчи пройдут 5 ноября.

В параллельном поединке "РБ Лейпциг", которыя является соперником донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов, разобрался с "Байером" благодаря голам Кристофера Нкунку (32 минута) и Тимо Вернера (83').

Добавим, что уже в среду, 2 ноября, украинский клуб в Варшаве проведет решающую битву с "быками" за выход в плей-офф самого престижного еврокубка. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

"РБ Лейпциг" с 19 очками поднялся на пятую позицию в Бундеслиге. "Байер" с 9 баллами опустился на 16-ю строчку.

В следующем туре "быки" 5 ноября на выезде сыграют против "Хоффенгайма", а "фармацевты" на следующий день будут принимать "Унион".

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