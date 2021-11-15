Босния и Герцеговина — Украина: онлайн матч отбора к ЧМ-2022

Босния и Герцеговина — Украина: онлайн матч отбора к ЧМ-2022

Следите за текстовым репортажем судьбоносной игры "сине-желтых".

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины на выезде проведет матч заключительного, 10-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины.

Решающий для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина.

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Перед последним туром сборная Украины с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла. Босния и Герцеговина (7 пунктов) после поражения от финнов (1:3) упустила все шансы пробиться на мировое первенство.

упустила все шансы пробиться на мировое первенство. Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном , обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.

, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль. Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.

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