Боснія та Герцеговина - Україна: онлайн матчу відбору до ЧС-2022

Боснія та Герцеговина - Україна: онлайн матчу відбору до ЧС-2022

Стежте за текстовим репортажем доленосної гри "синьо-жовтих".

У вівторок, 16 листопада, збірна України на виїзді проведе матч заключного, 10-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини.

Вирішальний для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія та Герцеговина.

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Перед останнім туром збірна України з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) після поразки від фінів (1:3) втратила всі шанси пробитися на світову першість.

втратила всі шанси пробитися на світову першість. Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану , забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль.

, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль. Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі України та Фінляндії. Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.

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