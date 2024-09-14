"Черноморец" с шедевром на последних секундах вырвал победу над "Ингульцом" в матче УПЛ (видео)

Гол красивым ударом через себя принес "морякам" вторую победу в этом сезоне.

"Черноморец" обыграл "Ингулец" в домашнем матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Одессе завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "моряки" забили в компенсированное ко второму тайму время. Защитник гостей Максим Мельничук за две минуты умудрился заработать две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве, после чего 18-летний хавбек одесситов Александр Пшеничнюк эффектным ударом через себя из пределов штрафной замкнул подачу углового с левого фланга.

Обзор матча "Черноморец" – "Ингулец"

Одержав вторую победу в этом сезоне, "Черноморец" (6 очков) поднялся на 11-е место в УПЛ. "Ингулец" с тремя баллами идет на 14-й позиции, до сих пор не выиграв ни одного матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины.

В следующем туре отечественного первенства "Черноморец" 21 сентября примет "Карпаты", а "Ингулец" днем позже на выезде встретится с "Вересом".

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