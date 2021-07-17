Динамо - Ницца: онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

"Бело-синие" сыграют против девятой команды чемпионата Франции.

В субботу, 17 июля, киевское "Динамо" проведет свой четвертый контрольный матч на втором тренировочном сборе в Швейцарии.

Команда Мирчи Луческу встретится с французской "Ниццей", которая в прошлом сезоне заняла девятое место в чемпионате Франции.

Спарринг начнется в 21:00 по киевскому времени. Вашему вниманию прямая видеотрансляция поединка.

Второй тренировочный сбор "бело-синие" начали с ничьей против швейцарского "Серветта"(1:1), а затем обыграли швейцарский "Сьон" (2:0) и разгромили французский "Эвиан" (3:0).

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Второй тренировочный сбор "бело-синих" продлится до 20 июля. Всего во время него столичный клуб проведет шесть товарищеских матчей.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Стартовый тур в УПЛ запланирован на 23-26 июля, но "Динамо" пропустит его. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

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