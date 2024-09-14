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"Динамо" обыграло "Зарю", одержав четвертую победу подряд на старте сезона УПЛ (видео)

"Динамо" обыграло "Зарю", одержав четвертую победу подряд на старте сезона УПЛ (видео)

"Заря" – "Динамо" / Фото: ФК "Заря"

Команда Александра Шовковского поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Динамо" победило "Зарю" в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 0:2.

Оба гола "бело-синие" забили после перерыва. На 67-й минуте счет во встрече открыл Виталий Буяльский, расстреляв ворота после передачи Константина Вивчаренко с левого фланга.

На 78-й минуте подопечные Александра Шовковского удвоили свое преимущество – Максим Брагару с левого фланга сместился в центр и точно пробил низом в дальний угол.

Обзор матча "Заря" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Динамо" это четвертая победа подряд на старте текущего сезона УПЛ. До этого "бело-синие" обыграли "Верес" (2:1), "Карпаты" (3:1) и ЛНЗ (1:0).

С 12 очками киевляне поднялись на второе место в турнирной таблице и на один балл отстают от лидирующей "Александрии", которая сыграла на один матч больше. "Заря" с 9 пунктами после шести поединков находится на шестой позиции.

В следующем туре УПЛ команда Шовковского 21 сентября примет "Рух". Перед этим "Динамо" 18 сентября в Киеве сыграет с "Ворсклой" в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины. "Заря" 23 сентября в гостях встретится с "Колосом" в рамках 7-го тура национального первенства.

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