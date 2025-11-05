"Динамо" одержало победу и вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА

"Динамо" U-19 / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" U-19 успешно преодолело второй раунд "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/26.

В ответном матче подопечные Игоря Костюка в Стокгольме обыграли шведский клуб "Броммапойкарна" со счетом 2:1.

Уже на 16-й минуте встречи киевляне открыли счет благодаря точному удару Ивана Андрейко. Во втором тайме "бело-синие" забили во второй раз – на 82-й минуте отличился Назар Иваськив.

На 89-й минуте Анас Маш сократил отставание шведской команды, но на больше сил у хозяев поля не хватило.

Обзор матча

Отметим, что первый матч между этими соперниками, который состоялся 22 октября в Польше, также завершился победой "Динамо" – 1:0.

Таким образом, киевляне оказались сильнее "Броммапойкарны" по сумме двух матчей (3:1) и вышли в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА.

В третьем раунде "Динамо" сыграет с шотландским "Хибернианом". Поединки этой стадии состоятся 26 ноября и 10 декабря

Напомним, в этом сезоне Украина впервые с 2016 года представлена в Юношеской лиге УЕФА только одним клубом из-за отсутствия взрослых украинских команд в Лиге чемпионов.