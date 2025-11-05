- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
"Динамо" одержало победу и вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА
"Бело-синие" уже знают своего следующего соперника в турнире.
Киевское "Динамо" U-19 успешно преодолело второй раунд "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/26.
В ответном матче подопечные Игоря Костюка в Стокгольме обыграли шведский клуб "Броммапойкарна" со счетом 2:1.
Уже на 16-й минуте встречи киевляне открыли счет благодаря точному удару Ивана Андрейко. Во втором тайме "бело-синие" забили во второй раз – на 82-й минуте отличился Назар Иваськив.
На 89-й минуте Анас Маш сократил отставание шведской команды, но на больше сил у хозяев поля не хватило.
Обзор матча
Отметим, что первый матч между этими соперниками, который состоялся 22 октября в Польше, также завершился победой "Динамо" – 1:0.
Таким образом, киевляне оказались сильнее "Броммапойкарны" по сумме двух матчей (3:1) и вышли в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА.
В третьем раунде "Динамо" сыграет с шотландским "Хибернианом". Поединки этой стадии состоятся 26 ноября и 10 декабря
Напомним, в этом сезоне Украина впервые с 2016 года представлена в Юношеской лиге УЕФА только одним клубом из-за отсутствия взрослых украинских команд в Лиге чемпионов.