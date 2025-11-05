ТСН у соціальних мережах

Проспорт
"Динамо" здобуло перемогу та вийшло до наступного раунду Юнацької ліги УЄФА

"Біло-сині" вже знають свого наступного суперника в турнірі.

Максим Приходько
"Динамо" U-19

"Динамо" U-19 / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" U-19 успішно подолало другий раунд "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА сезону-2025/26.

У матчі-відповіді підопічні Ігоря Костюка у Стокгольмі обіграли шведський клуб "Броммапойкарна" з рахунком 2:1.

Уже на 16-й хвилині зустрічі кияни відкрили рахунок завдяки точному удару Івана Андрейка. У другому таймі "біло-сині" забили вдруге – на 82-й хвилині відзначився Назар Іваськів.

На 89-й хвилині Анас Маш скоротив відставання шведської команди, але на більше сил у господарів поля не вистачило.

Огляд матчу

Зазначимо, що перший матч між цими суперниками, який відбувся 22 жовтня у Польщі, також завершився перемогою "Динамо" – 1:0.

Таким чином, кияни виявилися сильнішими від "Броммапойкарни" за сумою двох матчів (3:1) та вийшли до наступного раунду Юнацької ліги УЄФА.

У третьому раунді "Динамо" зіграє з шотландським "Гіберніаном". Поєдинки цієї стадії відбудуться 26 листопада та 10 грудня

Нагадаємо, цього сезону Україна вперше від 2016 року представлена в Юнацькій лізі УЄФА лише одним клубом через відсутність дорослих українських команд у Лізі чемпіонів.

