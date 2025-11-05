- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 1 хв
"Динамо" здобуло перемогу та вийшло до наступного раунду Юнацької ліги УЄФА
"Біло-сині" вже знають свого наступного суперника в турнірі.
Київське "Динамо" U-19 успішно подолало другий раунд "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА сезону-2025/26.
У матчі-відповіді підопічні Ігоря Костюка у Стокгольмі обіграли шведський клуб "Броммапойкарна" з рахунком 2:1.
Уже на 16-й хвилині зустрічі кияни відкрили рахунок завдяки точному удару Івана Андрейка. У другому таймі "біло-сині" забили вдруге – на 82-й хвилині відзначився Назар Іваськів.
На 89-й хвилині Анас Маш скоротив відставання шведської команди, але на більше сил у господарів поля не вистачило.
Огляд матчу
Зазначимо, що перший матч між цими суперниками, який відбувся 22 жовтня у Польщі, також завершився перемогою "Динамо" – 1:0.
Таким чином, кияни виявилися сильнішими від "Броммапойкарни" за сумою двох матчів (3:1) та вийшли до наступного раунду Юнацької ліги УЄФА.
У третьому раунді "Динамо" зіграє з шотландським "Гіберніаном". Поєдинки цієї стадії відбудуться 26 листопада та 10 грудня
Нагадаємо, цього сезону Україна вперше від 2016 року представлена в Юнацькій лізі УЄФА лише одним клубом через відсутність дорослих українських команд у Лізі чемпіонів.