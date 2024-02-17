"Динамо" одержало победу в заключительном матче на турецких сборах (видео)

Киевское "Динамо" в своем последнем спарринге на зимних тренировочных сборах в Турции победило молдавский "Шериф" со счетом 2:0 .

Оба гола подопечные Александра Шовковского забили после перерыва. На 58-й минуте счет в матче открыл Виталий Буяльский, а на 80-й минуте отличился Назар Волошин.

Обзор матча "Динамо" – "Шериф"

В предыдущих спаррингах на турецких сборах "Динамо" уступило косовскому клубу "Балкани" (0:2), проиграло польской "Легии" из Варшавы (1:3), одержало разгромную победу над "Пахтакором" из Узбекистана (5:1), потерпело поражение от болгарского "Левски" (0:1), разгромило латвийскую "Лиепаю" (5:2), сыграло вничью с северомакедонской "Шкендией" (1:1), одолело латвийский РФШ (1:0), расписало ничью с грузинским "Динамо" Тбилиси" (0:0) и сыграло вничью с молдавским "Петрокубом" (1:1).

Напомним, "Динамо" отправилось на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, "бело-синие" по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.

В первом официальном матче после зимней паузы "Динамо" 25 февраля в 18-м туре УПЛ сыграет против "Металлиста 1925".

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