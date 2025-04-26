"Динамо" определилось, где будет играть домашние матчи еврокубков в сезоне-2025/26

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" определилось со стадионом, где будет играть номинально домашние матчи еврокубков в сезоне-2025/26.

"Бело-синие" будут проводить международные поединки на "Арене Люблин" в польском Люблине, которая вмещает 15 247 зрителей.

Напомним, что в этом сезоне киевляне играли домашние матчи квалификации Лиги чемпионов именно на "Арене Люблин", а в основном этапе Лиги Европы принимали своих соперников уже в немецком Гамбурге на "Фолькспаркштадионе".

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За пять туров до конца чемпионата "Динамо" (63 очка) возглавляет таблицу УПЛ. "Бело-синие" на 3 балла опережают идущую второй "Александрию", но имеют матч в запасе. Отрыв киевлян от занимающего третью позицию "Шахтера" составляет 10 пунктов.

Если столичный клуб выиграет УПЛ, то в следующем сезоне стартует в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Следующий матч команда Александра Шовковского проведет в воскресенье, 27 апреля, против "Шахтера" в 26-м туре УПЛ.