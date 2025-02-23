"Динамо" победило "Карпаты" в первом матче УПЛ после зимней паузы (видео)

Команда Александра Шовковского лидирует с отрывом в 5 очков от ближайшего преследователя.

Киевское "Динамо" победило львовские "Карпаты" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:0 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Вскоре после перерыва "бело-синие" открыли счет – точный удар на 54-й минуте нанес Николай Михайленко.

На 75-й минуте подопечные Александра Шовковского удвоили свое преимущество – Владислав Ванат получил передачу от Константина Вивчаренко и из пределов штрафной пробил в дальний угол.

Обзор матча "Динамо" – "Карпаты"

После этой победы "Динамо" (46 очков) продолжает лидировать в УПЛ. Киевляне опережают ближайшего преследователя "Александрию" на 5 баллов. Отрыв "бело-синих" от идущего третьим "Шахтера" вырос до 13 пунктов, но "горняки" имеют два матча в запасе. "Карпаты" с 24 очками находятся на шестом месте.

В следующем туре "Динамо" в гостях сразится с "Ворсклой", а "Карпаты" примут ЛНЗ. Оба поединка состоятся 28 февраля.

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