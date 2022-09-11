"Динамо" тяжелой победой набрало первые очки в сезоне УПЛ

В воскресенье, 11 сентября, в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) киевское "Динамо" принимало "Львов".
Киевское "Динамо" победило в домашнем матче УПЛ "Львов" — 1:0.
Единственный гол поединка забил на 32-й минуте Виталий Буяльский – он оказался наедине в центре штрафной и точно пробил после передачи Виктора Цыганкова.
До конца поединка львовская команда так и не смогла отыграться.
- "Динамо" набрало 3 очка и поднялось на 10 место в турнирной таблице, имея игру в запасе. "Львов" занимает 14-ю позицию, в активе команды одно очко.
- В следующем туре "Динамо" сыграет против "Миная", а перед этим будет играть против кипрского АЭКа в Лиге Европы. "Львов" в следующем матче сыграет с "Днепром-1".
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