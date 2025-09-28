Довбик забил первый гол в сезоне за "Рому"

Артем Довбык / © Associated Press

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик забил гол в матче 5-го тура итальянской Серии А против "Вероны".

28-летний украинец вышел в стартовом составе "волков" и уже на 7-й минуте открыл счет, ударом головой замкнув подачу Зеки Челика с правого фланга.

Для Довбика это первый гол за римлян в текущем сезоне.

Матч с "Вероной" стал для Артема пятым за "Рому" в этом сезоне и только вторым в стартовом составе. Ранее он трижды выходил на замену в поединках чемпионата Италии и сыграл с первых минут в поединке против "Ниццы" в Лиге Европы.

В матче "Рома" – "Верона" сейчас продолжается первый тайм. Подопечные Джан Пьеро Гасперини ведут в счете 1:0.

Отметим, что в четырех стартовых турах "Рома" набрала 9 очков и располагалась на четвертом месте в таблице Серии А.