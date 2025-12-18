- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 1 мин
Экс-футболиста сборной Эквадора застрелили вместе с женой
Также получила ранение мать спортсмена.
Бывший футболист сборной Эквадора Марио Пинейда вместе с женой был застрелен на его родине в Гуаякиле.
Об этом сообщил его клуб "Барселона" Гуаякиль на своей странице в соцсети X.
В заявлении клуба отмечено, что убийство Пинейды произошло в результате спланированного вооруженного нападения на него.
Как сообщает AS, 33-летнего Пинейду и его жену застрелили перед мясным магазином на оживленной улице в Гуаякиле. Мать футболиста также получила ранения.
Ранее игрок получал угрозы и просил об охране, что подтвердил президент эквадорской "Барселоны" Антонио Альварес.
Пинейда большую часть профессиональной карьеры провел в "Барселоне" из Гуаякиля, где выступал в течение 2016-2025 годов. Также он играл за "Индепендьенте дель Валье" и бразильский "Флуминенсе". В составе "Барселоны" Пинейда дважды становился чемпионом Эквадора.
На международном уровне защитник провел 9 матчей за национальную сборную Эквадора, участвовал в Кубке Америки, а в 2011 году выиграл чемпионат Южной Америки в составе молодежной сборной страны.
Ранее сообщалось, что умер известный тренер, который воспитал ряд футболистов сборной Украины.