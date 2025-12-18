Экс-футболиста сборной Эквадора застрелили вместе с женой

Марио Пинейда / © Associated Press

Реклама

Бывший футболист сборной Эквадора Марио Пинейда вместе с женой был застрелен на его родине в Гуаякиле.

Об этом сообщил его клуб "Барселона" Гуаякиль на своей странице в соцсети X.

В заявлении клуба отмечено, что убийство Пинейды произошло в результате спланированного вооруженного нападения на него.

Реклама

Как сообщает AS, 33-летнего Пинейду и его жену застрелили перед мясным магазином на оживленной улице в Гуаякиле. Мать футболиста также получила ранения.

Ранее игрок получал угрозы и просил об охране, что подтвердил президент эквадорской "Барселоны" Антонио Альварес.

Пинейда большую часть профессиональной карьеры провел в "Барселоне" из Гуаякиля, где выступал в течение 2016-2025 годов. Также он играл за "Индепендьенте дель Валье" и бразильский "Флуминенсе". В составе "Барселоны" Пинейда дважды становился чемпионом Эквадора.

На международном уровне защитник провел 9 матчей за национальную сборную Эквадора, участвовал в Кубке Америки, а в 2011 году выиграл чемпионат Южной Америки в составе молодежной сборной страны.

Реклама

Ранее сообщалось, что умер известный тренер, который воспитал ряд футболистов сборной Украины.