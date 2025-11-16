ТСН в социальных сетях

Умер бывший футболист "Днепра" и сборной Украины

На 55-м году жизни отошел в вечность Андрей Полунин.

Андрей Полунин

Андрей Полунин / facebook.com/metalist1925kh

В возрасте 54 лет умер бывший полузащитник "Днепра" и сборной Украины Андрей Полунин.

Об этом сообщила прессслужба "Металлиста 1925".

Трагическое событие произошло после матча ветеранов в Луцке, в котором Полунин принимал участие.

Во время игровой карьеры Полунин защищал цвета "Днепра", "Кривбасса", "Карпат", киевского ЦСКА, а также немецких "Нюрнберга", "Санкт-Паули" и "Рот-Вайсс Эссена".

На его счету 9 матчей и один забитый мяч в составе сборной Украины – в ноябре 1995 года в поединке против Италии в квалификации Евро-1996.

После завершения карьеры игрока Полунин остался в футболе, работая в разных клубах на разных должностях. С 1 января 2025 года Андрей работал на посту шеф-скаута "Металлиста 1925".

