Еще один шаг к чемпионству: "Наполи" разгромил аутсайдера Серии А (видео)

"Партенопейцы" отомстили за поражение в Кубке Италии.

"Наполи" разбил "Кремонезе" в домашнем матче 22-го тура итальянской Серии А – 3:0 .

Хозяева вышли вперед на 22-й минуте, когда сетку ворот команды соперника поразил Хвича Кварацхелия.

После перерыва подопечные Лучано Спаллетти закрепили свое преимущество, забив еще дважды. Сначала на 65-й минуте отличился Виктор Осимхен, а на 79-й окончательный результат поединка установил Элиф Эльмас.

Таким образом, "партенопейцы" отомстили "Кремонезе" за сенсационное поражение в 1/8 финала Кубка Италии. Неаполитанцы вылетели из турнира по итогам серии пенальти.

Обзор матча

"Наполи" (59 очков) продолжает уверенно лидировать в Серии А, имея уже 16 баллов преимущества над ближайшим преследователем – "Интером", который провел на один матч меньше. "Кремонезе" (8 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре "Наполи" 17 февраля на выезде сыграет с "Сассуоло", 20 февраля "Кремонезе" приедет в гости к "Торино".

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