Ще один крок до чемпіонства: "Наполі" розгромив аутсайдера Серії А (відео)

"Партенопейці" помстилися за поразку в Кубку Італії.

"Наполі" розбив "Кремонезе" в домашньому матчі 22-го туру італійської Серії А – 3:0 .

Господарі вийшли вперед на 22-й хвилині, коли сітку воріт команди суперника вразив Хвіча Кварацхелія.

Після перерви підопічні Лучано Спаллетті закріпили свою перевагу, забивши ще двічі. Спершу на 65-й хвилині відзначився Віктор Осімхен, а на 79-й остаточний результат поєдинку встановив Еліф Ельмас.

Таким чином, "партенопейці" помстилися "Кремонезе" за сенсаційну поразку в 1/8 фіналу Кубка Італії. Неаполітанці вилетіли з турніру за підсумками серії пенальті.

Огляд матчу

"Наполі" (59 очок) продовжує впевнено лідирувати в Серії А, маючи вже 16 балів переваги над найближчим переслідувачем – "Інтером", який провів на один матч менше. "Кремонезе" (8 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі "Наполі" 17 лютого на виїзді зіграє із "Сассуоло", 20 лютого "Кремонезе" завітає в гості до "Торіно".

Читайте також:

"Мілан" перервав семиматчеву безвиграшну серію та піднявся до зони Ліги чемпіонів (відео)

"Барселона" виграла центральний матч туру Ла Ліги та збільшила відрив від "Реала" до 11 очок (відео)

МЮ з воротарським рекордом вирвав перемогу, "Манчестер Сіті" підібрався до "Арсенала" в АПЛ (відео)