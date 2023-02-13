Ще один крок до чемпіонства: "Наполі" розгромив аутсайдера Серії А (відео)

"Партенопейці" помстилися за поразку в Кубку Італії.
"Наполі" розбив "Кремонезе" в домашньому матчі 22-го туру італійської Серії А – 3:0.
Господарі вийшли вперед на 22-й хвилині, коли сітку воріт команди суперника вразив Хвіча Кварацхелія.
Після перерви підопічні Лучано Спаллетті закріпили свою перевагу, забивши ще двічі. Спершу на 65-й хвилині відзначився Віктор Осімхен, а на 79-й остаточний результат поєдинку встановив Еліф Ельмас.
Таким чином, "партенопейці" помстилися "Кремонезе" за сенсаційну поразку в 1/8 фіналу Кубка Італії. Неаполітанці вилетіли з турніру за підсумками серії пенальті.
Огляд матчу
"Наполі" (59 очок) продовжує впевнено лідирувати в Серії А, маючи вже 16 балів переваги над найближчим переслідувачем – "Інтером", який провів на один матч менше. "Кремонезе" (8 пунктів) замикає турнірну таблицю.
У наступному турі "Наполі" 17 лютого на виїзді зіграє із "Сассуоло", 20 лютого "Кремонезе" завітає в гості до "Торіно".
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