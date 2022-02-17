Еще одна украинка сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022

Еще одна украинка сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022

В пробе Лидии Гунько обнаружены сразу два запрещенных препарата.

Украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест, сообщил Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

В пробе украинки были обнаружены два запрещенных препарата.

Образец был взят 14 февраля 2022 во время состязательного антидопингового контроля на Олимпиаде-2022. 17 февраля 2022 о результате сообщила аккредитованная WADA лаборатория Пекина.

Спортсменка временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств. Она может обратиться в Спортивный арбитражный суд или потребовать разреза пробы B.

На Олимпиаде-2022 Гунько заняла последнее, 20 место в соревнованиях женщин в монобобе.

Ранее на допинге "поймались" иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки, 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева и украинская лыжница Валентина Каминская.

Отметим, что Валиевой CAS позволил продолжить выступления на ОИ-2022, несмотря на обнаруженный допинг. Однако, если представительница ОКР выиграет медаль, то церемонию награждения отменят.

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