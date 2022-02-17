Ще одна українка здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді-2022

Ще одна українка здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді-2022

У пробі Лідії Гунько виявлено відразу два заборонені препарати.

Українська бобслеїстка Лідія Гунько здала позитивний допінг-тест, повідомило Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA).

У пробі українки було виявлено два заборонені препарати.

Зразок було взято 14 лютого 2022 року під час змагального антидопінгового контролю на Олімпіаді-2022. 17 лютого 2022 року про результат повідомила акредитована WADA лабораторія Пекіна.

Спортсменка тимчасово відсторонена від змагань до з'ясування обставин. Вона може звернутися до Спортивного арбітражного суду або вимагати аналізу проби Б.

На Олімпіаді-2022 Гунько посіла останнє, 20-те місце у змаганнях жінок у монобобі.

Раніше на допінгу "упіймалися" іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі, 15-річна російська фігуристка Каміла Валієва та українська лижниця Валентина Камінська.

Зазначимо, що Валієвій CAS дозволив продовжити виступи на ОІ-2022, попри виявлений допінг.

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