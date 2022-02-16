В составе сборной Украины сдали первый положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022

В составе сборной Украины сдали первый положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022

В организме украинской спортсменки обнаружили три запрещенных препарата.

Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительный допинг-тест на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Об этом сообщает Международное агентство тестирования (ITA).

В допинг-пробе 34-летней Каминской были обнаружены сразу три запрещенных препарата: анаболический стероид и два стимулянта. Проба была сдана непосредственно во время Олимпиады в Пекине - 10 февраля.

Согласно антидопинговым правилам Международного олимпийского комитета (МОК), украинскую лыжницу временно отстранили от соревнований на период расследования. Каминская имеет право запросить вскрытие допинг-пробы "Б", а также обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Отметим, что Каминская - третья спортсменка, которую обвинили в употреблении допинга во время Олимпиады-2022, а также первая среди украинской сборной.

Ранее на допинге "поймалась" иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки, а также 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, сдавшая положительную пробу еще в декабре. Последний CAS позволил продолжить выступления на ОИ-2022, несмотря на обнаруженный допинг. Однако, если представительница ОКР выиграет медаль, то церемонию награждения отменят.

Каминская провела на Олимпиаде-2022 три гонки. Ее лучший результат - 70-е место в спринте.

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