Instagram запустил новую функцию: как теперь можно "лайкнуть" историю

Instagram запустил новую функцию: как теперь можно "лайкнуть" историю

Автор истории получит сообщение о лайке, но при этом в личных сообщениях не появится чат.

Социальная сеть Instagram вводит новую функцию под названием Private Story Likes. Теперь пользователи смогут лайкнуть чью-то историю в Instagram, не отправляя личное сообщение.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава сервиса Адам Моссери.

По его словам, во время просмотра историй на нижней панели, где расположено поле для ввода сообщения, появится значок "понравиться". Автор истории получит сообщение о лайке, но при этом в личных сообщениях не появится чат.

Моссери отметил, что новая функция позволит не засорять личные сообщения лишними чатами. В отличие от лайков постов, только сам автор истории будет знать, кому понравился его "сториз". Для этого ему нужно будет перейти к разделу, где будут отображаться просмотры.

Новую функцию начали водить постепенно и вскоре она будет доступна всем пользователям.

Напомним, что Instagram собирается вернуть хронологическую ленту.

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