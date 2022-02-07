Facebook и Instagram могут прекратить работу в Европе: в чем причина

Facebook и Instagram могут прекратить работу в Европе: в чем причина

Meta не смогла заключить новые соглашения с ЕС по обмену данными.

Компания Марка Цукерберг Meta может прекратить работу социальных сетей Facebook и Instagram в Европе. Причина такого решения в том, что европейские нормы хранения персональных данных пользователей запрещают Meta хранить данные европейцев на американских серверах.

Об этом пишет Mashable со ссылкой на ежегодный отчет компании.

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В Meta объясняют, что способность передавать данные пользователей между странами является для них решающей. Однако существуют европейские законы, направленные на защиту конфиденциальности пользователей, чтобы сохранить данные пользователей в рамках юрисдикции ЕС отменили предыдущие системы. Поскольку Meta не смогла заключить новые соглашения об обмене данными, работу Facebook и Instagram в Европе могут прекратить.

"Если мы не сможем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем или если нам будет запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может отразиться на нашей способности предоставлять наши услуги", – говорится в сообщении.

В Meta говорят, что компания все же сможет подписать новые соглашения в 2022 году, однако если это не удастся, "мы, вероятно, не сможем предложить в Европе ряд наших крупнейших продуктов и услуг, в частности, Facebook и Instagram".

Mashable отмечает, что прекращение работы этих социальных сетей может серьезно угрожать развитию бизнеса в Европе, ведь большинство компаний пользуются рекламой в Facebook и Instagram для продвижения.

Напомним, 16 января администрация Facebook ограничила доступ к официальной странице российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля за вооружениями, созданной МИД РФ.

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